No solo Santiago: las cuatro hamburguesas de Ames que compiten por ser la mejor de España

Con el inicio de año, vuelve también uno de los concursos gastronómicos más populares de nuestro país: el Campeonato de España de Hamburguesa.

Entre los participantes de la sexta edición de Best Burger Spain, se encuentran cuatro hamburguesas de Santiago. Pero más allá de la capital gallega, Ames también opta al prestigioso galardón con otras tantas hamburguesas.

La Culpable

La Culpable es la propuesta de O Recuncho de Adrián (O Milladoiro). Una hamburguesa que apuesta por los chicharrones como uno de sus ingredientes clave.

De carne de vaca gallega, se completa con pan brioche de mantequilla y los chicharrones, que se tuestan a la plancha con una mantequilla cremosa tostada que deja un umami en cada bocado.

: Pan brioche, carne de vaca, chicharrón gallego, queso de mano, cebolla crispy, salsa cremosa de mantequilla tostada y salsa spicy. Ubicación: rúa Agro do Medio, 13.

Satisfaction 2.0

Desde Milladoiro, Custom Burger Shop by La Central presenta Satisfaction 2.0, una propuesta que se construye sobre un pan de gran volumen, carne 100% de vaca de Acercarne, con picada artesana que funciona como eje del conjunto.

Lo completa el queso San Simón D.O. extra fundido, torreznos braseados y crujientes; y salsas caseras "elaboradas específicamente para esta burger".

: Potato Roll, 180 g de carne 100 % vaca, San Simón Ahumado fundido, rúcula fresca, cebolla encurtida en Módena, torreznos braseados y crujientes, lacado de shōyu y mirin, sésamo tostado, mayonesa de tres chiles. Ubicación: Rúa Buxos, 2.

Genesis

Genesis es la propuesta de Malasogra Burger (Bertamiráns), una hamburguesa en la que "todo empieza en casa".

Sobre un pan brioche de origen gallego se apoya una carne "trabajada con respeto", una salsa propia con más de siete ingredientes, "creada para acompañar sin tapar", queso ahumado gallego, carrillera de cerdo celta y crema de pimiento de piquillo.

: Pan brioche, salsa madre, nuestra carne de vaca madurada, queso gallego ahumado, carrilleras de cerdo celta y crema de pimiento del piquillo. Ubicación: rúa de Entrerríos, 3.

Lolita Armagedón

También desde Bertamiráns, Petiscos Gastrobar presenta Lolita Armagedón. Recibe este nombre porque, "como la madre del cocinero, no pide permiso, entra y manda", informan desde la web del concurso gastronómico.

La hamburguesa es de carne de vaca jugosa, de las que "chorrean de verdad". Encima lleva queso Arzúa Ulloa fundido, pulled de pota y Polvo de Marte con una salsa meteorito "que impacta directo al paladar".

Carne de vaca, queso Arzúa Ulloa, petazetas de lima, pulled de pota, guanciale, polvo de Marte, salsa meteorito. Ubicación: Plaza Mahía, 3.

El periodo de votaciones se inició el pasado jueves, 29 de enero y finalizará el próximo 2 de marzo. La hamburguesa que se alzará como la mejor de España se dará a conocer en una cata a ciegas celebrada en Madrid el 10 de marzo.¿Será una de Ames?