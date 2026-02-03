Doazón de alimentos cunha Zumba Class Solidaria celebrada en Boqueixón
Máis dun cento persoas déronse cita na fin de semana no pavillón municipal do Forte
Os participantes de todas as idades achegaron alimentos non perecedoiros
Máis dun cento persoas déronse cita a pasada fin de semana no pavillón municipal do Forte para participaren nunha Zumba Class Solidaria, unha iniciativa organizada polo Concello de Boqueixón diante do éxito acadado polas tres primeiras edicións.
O alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, agradeceu a colaboración solidaria das persoas participantes, que achegaron alimentos non perecedoiros. Un público de diferentes idades e que desfrutou coas distintas coreografías preparadas para a ocasión por oito monitoras de zumba procedentes tanto de Boqueixón como doutros municipios da contorna.
Más de dúas horas
A masterclass de Zumba tivo lugar durante algo máis de dúas horas nas instalacións do pavillón municipal do Forte. Unha iniciativa xurdida da iniciativa de persoas da actividade de zumba das escolas deportivas municipais no ano 2023 e que foi recollida e organizada polo departamento de Deportes do Concello de Boqueixón dende 2024.
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba
- Tradición 'furancheira', cocidos y filloas: así es el calendario gastronómico que reina este febrero en Galicia