Teo ‘clarifica’ la posibilidad de obrar en la batería de inmuebles aún fuera de ordenación

El pleno de Teo aprobó de forma definitiva la Modificación Puntual non Substancial nº 3 do Plan Xeral (PXOM), destinada a clarificar la regulación del régimen de las obras en edificaciones que se encuentran fuera de ordenación o en situación de disconformidad con el planeamiento, en muchos casos por existir antes de la aprobación del plan o haber prescrito la falta de licencia.

Esta modificación recibió todos los informes sectoriales favorables y se adaptó a las exigencias del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, incluyendo así un apartado específico que recoge que la calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos en los Catálogos del Plan Xeral o en los de los planes de desarrollo con medidas de protección.

Ordenanza de precios

También se modificó la ordenanza reguladora del precio público por la utilización de los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, por la ampliación del servicio TeoMadruga en el Colexio Rural Agrupado (CRA) de Teo, en concreto en las escuelas unitarias de Raxó y Reis. El precio también cambia, situándose en 40 euros por cada usuario que utilice el servicio con desayuno y en 30 euros si no se incluye.

Y, por último, se analizó la participación el POS+ 2026 de la Diputación: se destinará a gastos corrientes y el Plan Complementario, al afirmado y acondicionamiento del viario municipal entre Montouto y Penelas.