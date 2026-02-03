POLÍTICA MUNICIPAL
Os socialistas de Muxía propoñen 25 actuacións para incluír no POS
Melloras viarias, saneamentos e equipamentos son as principais demandas
O PSOE muxián presentaron no núcleo rural de Leis o documento 25 propostas para mellorar o Concello de Muxía, que inclúe actuacións nas parroquias rurais e no nucleo urbano para que o goberno inclúa as que consideren oportunas dentro do POS+2026.
As propostas están centradas en catro tipo de infraestructuras: viarias, de saneamento, de núcleos e de equipamentos. Entre elas figuran as renovación dos lugares interiores de Vilarmide, Calo ou Agrodosío; as depuradoras en Muxía, Senande ou Os Muíños; o novo firme e aglomerado das estradas Baltar-Añobres, Sinagoga-Buiturón-Bardullas ou os accesos ao núcleo de Sorna.
Campo de fútbol e polideportivo
Os socialistas propoñen tamén a renovación integral das instalacións do campo de futbol da Arliña ou o polideportivo municipal, así como as pistas deportivas en Morpeguite ou Senande; dotar de firmes novos o Camiño da Pel ou o Paseo do Coído; a mellora do alumeado público ou novas fases das beirarúas de Os Muíños ou rúas de Frixe entre outras moitas.
"Quixemos presentalas nunha comisión informativa, pero BNG, PP e Independentes negáronse e impediron a que as expuxésemos para tratalas e debatilas", afirma Iago Toba, portavoz socialista, quen resalta que igualmente as fixeron chegar ao goberno mediante rexistro oficial no Concello de Muxía.
"Nunca renunciaremos a propoñer ideas para mellorar a vida dos nosos veciños, e para eso nacen iniciativas como estas. Nós só temos unha finalidade en política: mellorar Muxía e denunciar este goberno da parálise", afirma o concelleiro socialista Javier Romar.
