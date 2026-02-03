Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de BusesExplosión Vista AlegreCocido de LalínConciertos Santiago
instagram

POLÍTICA MUNICIPAL

Os socialistas de Muxía propoñen 25 actuacións para incluír no POS

Melloras viarias, saneamentos e equipamentos son as principais demandas

Concelleiros socialistas en Leis, onde presentaron as propostas.

Concelleiros socialistas en Leis, onde presentaron as propostas. / PSOE

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O PSOE muxián presentaron no núcleo rural de Leis o documento 25 propostas para mellorar o Concello de Muxía, que inclúe actuacións nas parroquias rurais e no nucleo urbano para que o goberno inclúa as que consideren oportunas dentro do POS+2026.

As propostas están centradas en catro tipo de infraestructuras: viarias, de saneamento, de núcleos e de equipamentos. Entre elas figuran as renovación dos lugares interiores de Vilarmide, Calo ou Agrodosío; as depuradoras en Muxía, Senande ou Os Muíños; o novo firme e aglomerado das estradas Baltar-Añobres, Sinagoga-Buiturón-Bardullas ou os accesos ao núcleo de Sorna.

Campo de fútbol e polideportivo

Os socialistas propoñen tamén a renovación integral das instalacións do campo de futbol da Arliña ou o polideportivo municipal, así como as pistas deportivas en Morpeguite ou Senande; dotar de firmes novos o Camiño da Pel ou o Paseo do Coído; a mellora do alumeado público ou novas fases das beirarúas de Os Muíños ou rúas de Frixe entre outras moitas.

"Quixemos presentalas nunha comisión informativa, pero BNG, PP e Independentes negáronse e impediron a que as expuxésemos para tratalas e debatilas", afirma Iago Toba, portavoz socialista, quen resalta que igualmente as fixeron chegar ao goberno mediante rexistro oficial no Concello de Muxía.

Noticias relacionadas y más

"Nunca renunciaremos a propoñer ideas para mellorar a vida dos nosos veciños, e para eso nacen iniciativas como estas. Nós só temos unha finalidade en política: mellorar Muxía e denunciar este goberno da parálise", afirma o concelleiro socialista Javier Romar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents