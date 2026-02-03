La Xunta pide explicaciones a la empresa y al director de la restauración minera en Monte Neme

Representantes del Concello de Malpica y de las empresas encargadas de las obras de restauración de las antiguas minas de Monte Neme mantuvieron una reunión con responsables de la Consellería de Economía e Industria, tras la cual la Administración autonómica solicitó dos informes: uno de ellos a la referida empresa y otro a la dirección de obra.

Ambos informes deberán recoger, según indican desde la Xunta, las actuaciones que se han realizado hasta la fecha para llevar a cabo la restauración minera en Monte Neme.

Causas del desbordamiento

Además, el director de obra deberá explicar cuáles pudieron ser, a su juicio, las causas que motivaron el desbordamiento de una de las balsas mineras que provocó una gran riada de lodo y piedras.

La Xunta también solicitó a la empresa que presente una propuesta de las actuaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora, la cual deberá estar validada por el director de la obra.

Igualmente, en la reunión se acordó, junto con los técnicos y responsables del Concello de Malpica, el acondicionamiento de la zona para evitar el acceso al lugar afectado por la rotura, así como las posteriores labores de limpieza de las pistas forestales afectadas.