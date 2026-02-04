Brión dedicará parte del Plan de Obras a paliar el ‘subidón’ de la basura

El pleno de Brión aprobó el Plan Único de Concellos POS+ 2026, que destina los 698.441,47 euros a financiar gasto corriente.

El alcalde brionés, Pablo Lago, explica que estos fondos se destinarán a financiar «actuacións de mellora de acceso a núcleos en todas as parroquias, limpeza viaria, alumeado público, parques e xardíns, así como a solucionar os problemas da recollida de lixo coa Mancomunidade, que vén de moitos anos e nos lastrou moito a todos os concellos».

Asimismo, la Corporación (con ausencia de hasta 4 de 13 ediles) consensuó que se destinen los 106.420 euros del Plan Complementario 2026 a las obras de mejora del viario de Guitiande.

Abstenciones

La propuesta de la Alcaldía salió adelante con los siete votos a favor de PSOE y BNG, y las dos abstenciones del BNG. Unas abstenciones que justificaron en el hecho de que no se les hubiera convocado a una negociación previa de la propuesta del Plan Único y que Brión continúe con los presupuestos prorrogados. Pablo Lago les recordó que «cando lles ofrecín negociar os orzamentos estivemos tres meses reuníndonos e despois tamén se abstiveron», espetaba

Y, por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad delegar en el Ayuntamiento de Ames la gestión y organización del taller dual de empleo Renova Verde, que en esta edición apuesta por la jardinería.