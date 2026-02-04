TRÁFICO
Dos conductoras heridas en un choque frontal en A Laracha
Una de ellas tuvo que ser liberada por los bomberos de Carballo
A Laracha
Una colisión frontal en A Laracha se saldó con dos conductoras heridas y trasladadas en ambulancia al Hospital de A Coruña.
El accidente tuvo lugar pasadas las 14.30 horas en el kilómetro 20,200 de la AC-552. Hasta el lugar fueron movilizados, entre otros, los bomberos del parque comarcal de Carballo, que tuvieron que liberar a una de las heridas que estaba atrapada en el interior del vehículo, aunque sus heridas no revestían gravedad.
Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, dos ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como profesionales médicos del PAC de A Laracha y voluntarios de Protección Civil.
