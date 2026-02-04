Dos conductoras heridas en un choque frontal en A Laracha

Una colisión frontal en A Laracha se saldó con dos conductoras heridas y trasladadas en ambulancia al Hospital de A Coruña.

El accidente tuvo lugar pasadas las 14.30 horas en el kilómetro 20,200 de la AC-552. Hasta el lugar fueron movilizados, entre otros, los bomberos del parque comarcal de Carballo, que tuvieron que liberar a una de las heridas que estaba atrapada en el interior del vehículo, aunque sus heridas no revestían gravedad.

Noticias relacionadas

Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, dos ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como profesionales médicos del PAC de A Laracha y voluntarios de Protección Civil.