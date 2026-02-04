Las construcciones ‘enxebres’ melidenses tienen aseguradas su reparación en Red Natura con ayudas

Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, junto con la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Pilar Arias, visitó varias actuaciones de rehabilitación del patrimonio natural y cultural en la comarca melidense, -concretamente hórreos, muros tradicionales y un pajar sitos en Melide y Toques- que recibieron 45.000 euros en ayudas autonómicas.

Se trata de actuaciones financiadas por la Xunta en el marco de las ayudas para la conservación del patrimonio en la Rede Natura 2000 de Galicia, con el objetivo de recuperar elementos arquitectónicos tradicionales y mejorar su integración paisajística en entornos de alto valor ambiental.

En Morcegueira (Toques) se rehabilitó un hórreo y un muro tradicional vinculados a una explotación ganadera, respetando la tipología original y utilizando técnicas constructivas tradicionales. También en Villamor (Toques) se restauró un muro tradicional de 72 metros y un cierre de piedra sobre piedra que delimita una parcela frente a la vía pública.

Menos altura

Por último, en Leboreiro (Melide) se llevó a cabo la rehabilitación de una palleira, actuando sobre la cubierta y la fachada, reduciendo la altura del edificio y empleando materiales tradicionales según la Guía de cor e materiais de Galicia. Esta actuación permitió recuperar un elemento representativo del paisaje agrario tradicional y mejorar su integración ambiental y paisajística. Do Campo se refirió a que “esta orde de axudas busca potenciar e preservar os elementos, actividades e paisaxes que caracterizan a Rede Natura», destacando que Toques tiene el 41,49 % de sus terrenos en esta zona protegida.