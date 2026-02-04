Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLENO

Dumbría mellora viarios e renova a cuberta do pavillón con fondos do Plan Único

O Concello recibirá 372.372 € froito do convenio con EDP Renovables

Casa consistorial de Dumbría.

Casa consistorial de Dumbría. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

A Corporación de Dumbría aprobou, por unanimidade, os proxectos incluídos no Plan Provincial de Obras e Servizos (POS 2026). O Concello adicará 297.638,62 euros á mellora do núcleo de Prado e o acondicionamento do viario de San Crimenzo.

Ademais, destinará a gasto corrente 367.970 euros dos fondos provinciais. E con cargo ao Plan Complementario, o Concello renovará a cuberta do pavillón polideportivo do Conco, adicando a tal fin 220.234 € das axudas da Deputación da Coruña, segundo informou o alcalde, Raúl González.

Convenio con EDP Renovables

A maiores, a Corporación cos votos favorables do PSOE e PP, e a abstención do BNG, acordou asinar un convenio de colaboración coa empresa EDP Renovables SLU, polo que a compañía comprométese a aboar ao Concello dumbriés 372.372 euros no periodo de 2026 a 2029.

