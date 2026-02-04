Isabel Landeira reparte dos premios de la ONCE en menos de tres meses en A Laracha

'Mi día’ de la ONCE ha dejado en A Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del martes, 3 de febrero.

Isabel Conde Landeira es la vendedora que ha dado este premio desde su ruta de venta por Laracha. Aún no le ha visitado el agraciado "pero teño unha sospeita de quen pode ser", afirmó.

Este premio llega después de que el pasado 5 de diciembre repartiese 720.000 euros del sorteo del Cuponazo, a través de 18 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno. Muchos de los afortunados fueron vecinos de la zona, y el premio fue muy repartido, según indicó Isabel.

Isabel es vecina del municipio laraches y tiene su puesto de venta en la capital municipal desde el año 2018. "A maioría dos clientes son coñecidos e habituais", afirma.

Como muchos de los gallegos, Isabel desea ya una mejoría del tiempo "pois esta climatoloxía mátanos, e tamén se deixa sentir nas vendas".

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.