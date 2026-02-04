JUEGOS
Isabel Landeira reparte dos premios de la ONCE en menos de tres meses en A Laracha
En diciembre fueron 720.000 € y el martes otros 3.000 €
'Mi día’ de la ONCE ha dejado en A Laracha un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del martes, 3 de febrero.
Isabel Conde Landeira es la vendedora que ha dado este premio desde su ruta de venta por Laracha. Aún no le ha visitado el agraciado "pero teño unha sospeita de quen pode ser", afirmó.
Este premio llega después de que el pasado 5 de diciembre repartiese 720.000 euros del sorteo del Cuponazo, a través de 18 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno. Muchos de los afortunados fueron vecinos de la zona, y el premio fue muy repartido, según indicó Isabel.
Isabel es vecina del municipio laraches y tiene su puesto de venta en la capital municipal desde el año 2018. "A maioría dos clientes son coñecidos e habituais", afirma.
Como muchos de los gallegos, Isabel desea ya una mejoría del tiempo "pois esta climatoloxía mátanos, e tamén se deixa sentir nas vendas".
‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación lleva asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.
- Nieve, tormentas y vientos extremos: Galicia inicia febrero bajo el azote del Atlántico
- Suspendida la huelga indefinida de buses en Santiago tras el principio de acuerdo entre patronal y sindicatos
- Herido el conductor de un patinete eléctrico tras ser atropellado por un coche en Santiago
- De Bertamiráns a un centro de referencia en Europa: el investigador que ayuda a redefinir el futuro de la tecnología
- Hallan dos bombonas de butano fugando tras la explosión en la vivienda de la rúa Vista Alegre de Santiago
- Mr. Chu, el icónico restaurante asiático de Marcelo Tejedor, reabre sus puertas en Santiago por tiempo limitado
- Más nieve, lluvia y tormentas acompañadas de aparato eléctrico: la borrasca Leonardo arremete contra Galicia esta semana
- La Xunta transfiere al Concello de Santiago la carretera de San Lourenzo a Vidán