Monte Neme: a la espera de informes y más explicaciones

Cinco días después de la rotura de una balsa minera de Monte Neme (Malpica), que provocó una riada de lodo, piedras y árboles, además de la destrucción de infraestructuras viarias, administraciones, vecinos y representantes políticos esperan por los informes y las explicaciones que esclarezcan lo sucedido.

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, señaló que hasta el viernes no se conocerán los resultados de las analíticas realizadas por técnicos de Sanidade a las redes de abastecimiento del núcleo de Aviño, todas ellas de carácter privado. Mientras, el Concello recomienda a la población que no consuma el agua de dichas traídas.

«Pensamos que non deben estar afectadas porque están bastante alonxadas da zona da vertedura pero, por precaución, hai que analizar a auga e agardar o que din as analíticas», afirmó el regidor malpicano.

Augas de Galicia realizó también analíticas de los cauces fluviales para determinar si estos han sido afectados, y los resultados han sido negativos. «Agora toca confirmar tamén que non haxa contaminación que poida afectar á poboación», añadió.

Evaluación de daños

Además, el Concello encargará en los próximos días un informe para evaluar y concretar todos los daños ocasionados por la riada. Una valoración que trasladarán a la Xunta y a la empresa para que «a quen lle competa asuma os custos e acometa as reparacións que sexan precisas», añadió Eduardo Parga.

Por su parte, la Consellería de Economía e Industria, tras una reunión con representantes del Concello de Malpica y de la empresa encargada de los trabajos de restauración de las antiguas minas de Monte Neme, solicitó dos informes: uno de ellos a la referida empresa y otro a la dirección de obra.

Ambos informes deberán recoger, según indican desde la Xunta, las actuaciones que se han realizado hasta la fecha para llevar a cabo la restauración minera en Monte Neme. Además, el director de obra deberá explicar cuáles pudieron ser, a su juicio, las causas que motivaron el desbordamiento de una de las balsas mineras que provocó la gran riada de lodo y piedras.

La Xunta también solicitó a la empresa que presente una propuesta de las actuaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora, la cual deberá estar validada por el director de la obra.

Igualmente, en la reunión se acordó, junto con los técnicos y responsables del Concello de Malpica, el acondicionamiento de la zona para evitar el acceso al lugar afectado por la rotura, así como las posteriores labores de limpieza de las pistas forestales que resultaron afectadas.

Petición de comparencia

Por otro lado, el BNG solicitó la comparecencia en el Parlamento de la conselleira de Economía e Industria, pero la propuesta fue rechazada por el PP, según explicó la viceportavoz nacionalista, Ollala Dosil, quien considera que la Xunta «actuou tarde e mal, porque o Concello de Carballo xa advertira que se estaba acumulando auga nunha galería, que foi pola que rompeu a balsa mineira».

Desde el BNG piden también explicaciones «por actuar tarde» después de la escorrentía.