"Hecho con el corazón": el molino escondido en un bosque de cuento a media hora de Santiago

Hace no tanto, los molinos eran una parte fundamental de la vida en las aldeas. Los vecinos cargaban los sacos de grano hasta las imponentes construcciones de piedra para obtener la harina que les daría pan y espesaría sus caldos durante unos meses.

Con el éxodo rural -que supuso tan solo en 2025 el abandono de 32 de estas poblaciones- muchos de estos inmuebles quedaron en desuso y fueron deteriorándose, como ocurrió hace poco con el molino de Ponte Maceira. Sin embargo, hay quien se resiste a dejar estas construcciones a su suerte y decide darles una nueva vida convirtiéndolas en hermosas rutas con encanto.

Isabel Sóñora, una vecina del municipio de Dodro, ha sido una de las que ha devuelto la magia a un pequeño molino de la orilla del río da Arregañada, el Muíño da Sorralleira. De los ocho que hay en la zona, este es el único que está en funcionamiento, gracias a la generosa intervención de esta sanitaria del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS).

Desde la restauración que realizó, este molino escondido de más de 90 años se ha convertido en uno de los más mágicos de Galicia. Ya es un punto de peregrinación habitual para los amantes de las joyas naturales, como la creadora de contenido @jess__sss, que se encontró con una delicada casa rodeada de color, cascadas y rincones llenos de poesía.

Así es el Muíño da Sorralleira, el molino escondido de Galicia

El Muíño da Sorralleira está en Teaio, un lugar de la parroquia de San Xoán de Laíño a media hora de Santiago, que se ha colocado en el mapa gracias, en parte, al encantador paisaje que Sóñora ha creado en este punto del concello. "Su propietaria, Isabel, rehabilitó las piezas en mal estado y las identificó, siendo ahora un pequeño museo etnográfico dedicado al molino. Es un proyecto que se nota que está hecho con todo el corazón", contaba la viajera en sus redes sociales.

Además de la propia construcción -que recibe habitualmente visitas escolares-, lo que más llama la atención de la zona es la inmensa "cantidad de detalles" que salpican el entorno. Y es que no solo se puede disfrutar del espectáculo del Arregañada descendiendo entre las rocas, -o del interior del propio molino, si se avisa a la dueña son tiempo-, sino también de todo el crisol de sorpresas con el que Sóñora ha decorado el bosque.

Oculta entre los árboles hay "pequeñas figuras de animales hechas en madera y carteles con cantigas populares". Se mire a donde se mire, la "magia" lo impregna todo, con el Adiós ríos, adiós fontes de Rosalía de Castro conviviendo junto a cantos sobre muiñadas, molinos de viento y variopintas esculturas.

Todo procede de las manos de Sóñora, que quiso rehabilitar el antiguo molino al que acudía cuando era pequeña. Su familia se hizo con la parcela por partes y ella empezó la reconstrucción, rehabilitando también un pequeño camino de acceso para los curiosos que se acercaran.

La zona es fácilmente accesible con el coche, aunque no hay aparcamiento y hay que buscar el mejor sitio donde dejar el coche. Para los que visitan el pintoresco Muíño de Sorralleira, sin embargo, es una búsqueda que "merece la pena" por el premio: disfrutar de un paseo "lleno de encanto" junto a un molino que, cuenta su propietaria, "nunca dejó de moler".