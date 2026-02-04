O Pino dedicará más fondos a obras que a gasto corriente con varias renovaciones viarias

El pleno del Concello do Pino acordó destinar 410.281,67 euros a la ejecución de diversas actuaciones dentro de los 797.118,85 euros que le corresponden del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de Concellos) POS+ 2026. Los 386.837,09 euros restantes se dedicarán a gasto corriente. También se aprobaron por unanimidad el Plan complementario, con un presupuesto de 97.788,57 euros, y la firma de un convenio con Touro y Boimorto para solicitar a la Xunta una ayuda destinada al obradoiro dual de empleo Touro-Boimorto-O Pino, que permitirá formar a 20 personas en conservación y mejora de montes.

Con cargo al POS+ 2026 de la Diputación de A Coruña, O Pino financiará cuatro proyectos de obras con un presupuesto total de 410.281,76 euros, según lo aprobado en el pleno extraordinario celebrado el 4 de febrero. Una parte importante se destinará a la mejora de varias carreteras municipales mediante tratamientos asfálticos en tramos de Rourís a Oza por Castro, Vilar a Aquela Vila, Margaride a Frechazo Último y de A Ponte a San Mamede, incluyendo trabajos de drenaje.

Otros proyectos

Otros proyectos contemplan el refuerzo del firme del viario de Pumar a Vilarmeao, la mejora de la carretera de Quintáns a Carolliño y actuaciones en las vías de Gonzar a San Andrés, Vilar a Gonzar, Porto a Porta de Roxos y Pazos de Arriba. Además, el Concello reserva 53.353,97 euros para mejorar la señalización viaria en las principales calles de O Pedrouzo.

En el Plan complementario se incluye el refuerzo del firme de la carretera desde la salida de la autovía en A Salceda hasta Boavista. También se ratificó el POS+ adicional 3/2026, destinando 140.668,03 euros a la reducción de deuda con la Diputación de A Coruña y a gasto corriente.