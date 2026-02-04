Ames tantea al sector tecnológico local para compartir y crear futuros proyectos

El espacio colaborativo A Proa de Milladoiro acogió una reunión entre el Gobierno de Ames y representantes del sector tecnológico y audiovisual asentado en el municipio como primer paso (asistieron 20 profesionales) de cara a crear un grupo de trabajo que permita colaborar y desarrollar proyectos conjuntos, y mantener una reunión anual.

El municipio maiano cuenta con un «sólido tecido empresarial», según los munícipes, en estos dos sectores citados, con empresas punteras ubicadas en el parque empresarial de Milladoiro y en Bertamiráns, todas ellas con una clara apuesta por la innovación y la tecnología. El Concello impulsó esta reunión para fomentar sinergias y un contacto estable entre empresas y administración. Los asistentes valoraron positivamente la iniciativa, y desde el Ayuntamiento se recordó que Ames integra la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Rede Innpulso), promovida y cofinanciada por el Ministerio de Ciencia.

Asistentes

Por la Administración local asistieron el alcalde, Blas García, la edil de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y técnicos. También participaron representantes de empresas como Bahía Software, Nanogap, Biostatech, Unayta, DooingIT Ciberseguridad, Iterdata Networks, Serea Films e Indígena Films, entre otras.

Durante la reunión se abordaron las necesidades del sector, como la falta de personal altamente especializado, los problemas de transporte público y la escasez de vivienda en Ames. Desde el Concello se expusieron programas formativos y medidas para mejorar la movilidad, incluyendo un sistema de transporte interno entre las dos urbes. A juicio de Blas García, «hoxe damos un paso importante porque xa nos poñemos cara e coñecemos algunhas das empresas que temos en Ames», dijo.

Próximo InnovAmes el 20

Finalmente, se informó de la celebración de la sexta edición del InnovAmes, el viernes 20 de febrero en el pabellón polideportivo de Milladoiro, animando a las empresas a participar a través de sus propios estands.