La Diputación garantiza los accesos al futuro polígono y humanización de Bembibre

El proyecto para la principal travesía valdubresa prioriza la seguridad vial y movilidad peatonal

Planean una rotonda como enlace a la futura zona industrial, y se financió un furgón para Avante

Antonio Negreira, por la izquierda, con Valentín González, Diego Luis Díaz y Carmen Vilacoba examinan planos

Antonio Negreira, por la izquierda, con Valentín González, Diego Luis Díaz y Carmen Vilacoba examinan planos / Diputación coruñesa

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, y el alcalde de Val do Dubra, Diego Luís Díaz, acordaron impulsar de forma conjunta las obras de mejora integral de la travesía de Bembibre (DP-1914), con una inversión de 1,1 millones de euros ya aprobada. El proyecto prioriza la seguridad vial, la movilidad peatonal o la mejora del espacio público, y está pendiente únicamente de completar las expropiaciones necesarias.

Furgón financiado para la asociación Avante

Furgón financiado para la asociación Avante / Avante

Esta intervención permitirá «unha transformación integral da travesía, cunha clara prioridade na seguridade viaria e na mobilidade peonil, así como na mellora da accesibilidade e da calidade do espazo público urbano”, a juicio de Formoso. La misma fuente se refirió a que se trata de una iniciativa –que en su día defendió el primer teniente de alcalde, Antonio Negreira (también presente)– «froito dun proceso longo, acordado co Concello de Val do Dubra e coa veciñanza, pensado para mellorar a seguridade e a calidade de vida no núcleo de Bembibre”. “É un investimento importante, que incrementamos de 700.000 euros ata os actuais 1,1 millóns, e que ademais de mellorar a seguridade viaria no centro do pobo, supón unha clara aposta por un modelo de urbanismo máis humano e sostible”, destacó el presidente.

Área industrial

Durante la visita al municipio, ambas administraciones también abordaron la creación del futuro polígono industrial de Val do Dubra y solicitaron a la Diputación la construcción de una rotonda en la DP-1914 para dar acceso seguro al nuevo parque empresarial en A Telleira y calmar el tráfico de entrada a Bembibre. La Diputación se comprometió a estudiar la viabilidad técnica del nuevo acceso. El regidor Diego Luís Díaz incidió en que «a creación do novo polígono, aprobado hai apenas un mes, permitirá que os empresarios non teñan que marchar a outros concellos para desenvolver os seus proxectos». «Agora toca empezar a darlle forma, e a rehabilitación da telleira, a creación deste acceso e a nova travesía van facer que a entrada de Bembibre sexa totalmente diferente”, subrayaba.

Antonio Negreira, izquierda, con Valentín González y Diego Luis Díaz en el entornpo de A Telleira

Antonio Negreira, izquierda, con Valentín González, Diego Luis Díaz y Carmen Vilacoba en el entorno de A Telleira / Diputación coruñesa

Por último, se destacó la reciente mejora del firme de la DP-1914 y visitaron al centro de día y ocupacional de la asociación Avante en Niveiro, donde se financió un nuevo vehículo adaptado.

