El retablo de San Fins de Sales va a recuperar su esplendor tras 4 meses de trabajos

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto al alcalde de Vedra, Carlos Martínez, el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, y por el párroco José Piso, realizó una visita a la Iglesia local de San Fins de Sales para comprobar, de la mano de su restaurador, Javier García-Lozano, el avance de los trabajos de restauración de su retablo, adjudicados el 9 de enero.

Las obras ya se están desarrollando, tendrán una duración de cuatro meses y cuentan con un presupuesto de más de 62.000 euros. El retablo mayor y sus imágenes forman parte de un templo catalogado como bien de interés patrimonial, al estar incluido tanto en el catálogo del Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Vedra como en el Plan Básico Autonómico, dentro del patrimonio cultural de Galicia.

Estilo barroco

Belén do Campo destacó que se trata de un retablo de estilo barroco que, según los estudios previos ya realizados, alrededor del 80 % de su conjunto escultórico presenta daños, con patologías de envergadura que afectan a su estado de conservación. Entre ellas destacan la acumulación de suciedad superficial, la presencia de grietas, ataques de termitas, repintes, abrasión y otros deterioros que hacen necesaria una actuación integral para garantizar su preservación.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y la Diócesis de Santiago, que permite actuar en inmobles eclesiásticos de especial valor patrimonial.