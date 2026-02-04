SUCESO
Sorprenden a un vecino de Dumbría robando cable de cobre en Santa Comba
Tiene antecedentes por ilícitos de la misma índole
La Guardia Civil del Puesto de Negreira detuvo a un vecino de Dumbría al que sorprendieron robando cable de cobre en Santa Comba.
Los hechos sucedieron cuando una patrulla, que se encontraba realizando un servicio preventivo de seguridad ciudadana en horario nocturno, sorprendió a una persona manipulando la línea telefónica que discurre próxima a la carretera AC- 400 en el lugar de Esmorede (Santa Comba).
Inmediatamente, los guardias civiles actuantes abordaron a esta persona, al objeto de conocer los motivos por los que estaba manipulando el tendido, comprobando que había sustraído 120 metros de cable de cobre.
La Guardia Civil procedió a la detención de este varón, conocido por las fuerzas de seguridad por ilícitos de la misma índole, como supuesto autor de un delito de hurto y a la incautación del cable sustraído.
