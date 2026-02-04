MEDIO RURAL
A Xunta reivindica en Coristanco as políticas activas de emprego
A oficina da Rede da EFA Fonteboa asesorou máis de 400 proxectos
O conselleiro de Emprego, José González, clausurou en Coristanco o IV Foro Empresarial Lácteo: Viabilidade e eficiencia na produción de leite e sostibilidade territorial, organizado pola EFA Fonteboa. Reuniu explotacións, empresas, representantes institucionais e axentes sociais para analizar os principais retos do sector lácteo.
Remuda xeracional
González destacou o esforzo da Xunta no marco das políticas activas de emprego por fomentar a actividade económica no rural, tendo en conta o actual contexto demográfico, e garantir a remuda xeracional, especialmente en sectores estratéxicos, como pode ser o lácteo.
Referiuse tamén á Estratexia de emprendemento ligado ao territorio de Galicia, actualmente en fase de consulta co sector, e cuxo corazón será a Rede de polos, que conta en Coristanco cunha oficina que xa asesorou máis de 400 proxectos. Ademais, destacou a orde dotada con 6,7 millóns de euros para apoiar ata oitocentas novas iniciativas emprendedoras desde o ano 2024.
