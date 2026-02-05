Ames aprueba el plan con 27 obras de la Diputación tras abstenerse el PP

El pleno de Ames aprobó por mayoría absoluta, con la abstención del PP, la participación del Concello en el Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, con 1.148.543 € para 6 actuaciones y 400.000 € para gasto corriente, principal crítica de los partidos de la oposición.

Entre las intervenciones, constan algunas como la pavimentación de viarios en Agro do Muíño y otro (229.991 euros) o la mejora y acondicionamiento del parque de la rúa Pardiñeiros, en Milladoiro (299.908,06 euros). Dentro del plan complementario de la Diputación coruñesa se incluyeron 21 proyectos, en función del remanente que se le asigne al Concello de Ames a través de planes adicionales, como pueden ser la pavimentación de viarios en la aldea de Pedrouzos (327.094,01 euros), o la mejora de la seguridad viaria de Costoia-A Moniña y otro (232.289,80 euros).

Menos deuda

Por último, salió adelante la participación en el POS+ Adicional 3/2026, dotado con 273.272 €, para la reducción de la deuda con la Diputación por la utilización de los préstamos provinciales incluidos en lo planes 2015 a 2023 de la Administración provincial.