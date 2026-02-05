Nueva subida del Tambre y reunión vecinal ante los desperfectos en los históricos molinos de A Ponte Maceira

Nueva jornada tormentosa, donde las borrascas han elevado el caudal (y seguirán haciéndolo) de cursos fluviales como el Tambre. Precisamente, estas crecidas han afectado gravemente a los históricos molinos de agua de la orilla barcalesa de A Ponte Maceira, por lo que el regidor de Negreira ha convocado a los vecinos para buscar una solución ante la degradación de estos elementos hidráulicos. Será este sábado, a las 11.30 horas en la Capela de San Brais.

Así, desde el Concello explican que "os muíños son de titularidade privada", por lo que en una carta dirigida a los residentes, se explica que "tras manter unha reunión na Dirección Xeral de Patrimonio, búscase unha fórmula xurídica que permita ao Concello intervir no seu arranxo e mantemento, malia que moitas destas construcións carecen de títulos de propiedade definidos". Por ello, ven fundamental la participación de todos los vecinos, "especialmente das persoas maiores, para recompilar información histórica que axude a dar coa mellor solución para conservar este patrimonio", en un entorno declarado además Ben de Interese Cultural, con el viaducto medieval a la cabeza.

Inungal y embalse

En cuanto al estado de los cauces, en las últimas horas se activaba el Plan Inungal para este río, pero a su paso por Oroso y Trazo, además del Sar en Ames. La presa Barrié de la Maza, emplazada entre Negreira y Brión, contribuye con su apertura para desaguar en situaciones de elevadas precipitaciones. Y ello propicia, precisamente, que se reduza el riesgo de inundaciones en A Ponte Maceira, que en su día llegaron a dejar viviendas habitadas aisladas y rodeadas de agua.

Estado del Rego dos Pasos, afluente del Sar, este miércoles en Bertamiráns / ECG

El problema, sin embargo, es que la apertura de compuertas con la marea baja propicia que se reduzca aún más la salinidad en la ría de Noia, donde desemboca el Tambre, lo que unido a las fuertes precipitaciones de estas jornadas, están acabando con más del 70% del berberecho que se encuentra más cerca de la orilla. Por ello, la cofradía noiesa ha pedido a las autoridades y Naturgy que se regule el desagüe para que no afecte a su medio de vida.