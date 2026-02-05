ROTURA
Carballo alerta á Xunta do elevado nivel de auga noutra balsa mineira en Monte Neme
Ecoloxistas en Acción amplía a denuncia presentada no Xulgado carballés
O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, logo de manter unha xuntanza cos veciños de Razo, e despois de ser alertado por un dos asistentes do posible risco que podería supoñer o elevado nivel de auga noutra das balsas da zona mineira de Monte Neme, púxose en contacto de forma inmediata coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, para trasladarlle a preocupación pola situación da balsa de augas limpas e a inquedanza dos veciños e veciñas de Razo.
A raíz desta comunicación, o director xeral de Minas, Pablo Fernández, trasladou ao alcalde o compromiso do seu departamento de enviar un equipo técnico.
Esta mesma mañá, os concelleiros Luis Lamas e Miguel Vales achegáronse ata ese punto, xunto co veciño que alertou da situación, e puideron comprobar que, efectivamente, o nivel de auga na balsa está aproximadamente un metro máis alto do habitual debido, aparentemente, ao atoamento dunha tubaxe de evacuación.
Daniel Pérez esíxelle á Xunta de Galicia "que asuma a súa responsabilidade, tanto na verificación e supervisión de que se respectan as cautelas de seguridade coma na execución da restauración mineira". Insiste en que os habitantes da contorna "non poden estar atemorizados día tras día".
Na xuntanza mantida coa veciñanza de Razo, os representantes municipais expuxeron os feitos ocorridos o sábado, ao colapsar unha das balsas da antiga mina e provocar a rotura dunha antiga galería pola que saíron a gran presión miles de litros de auga, que arrastraron todo o que colleron ao seu paso monte abaixo.
Lembraron que este é o segundo suceso de características similares que se producen nos últimos doce anos, e que, na opinión do goberno municipal, desde o ano 2014 "non se tomaron as medidas precisas por parte da Administración competente, que é a Xunta de Galicia".
Ampliación de denuncia
Pola súa banda, Ecoloxistas en Acción ven de ampliar a súa denuncia para incluir entre os presuntos responsábeis da rotura da balsa mineira de Monte Neme o director de obra e coordinador de seguridade.
Aseguran que "as chaves do desastre", que provocou que un enorme volumen de "augas tóxicas" se verteran monte abaixo cara a Praia dos Riás, dentro da ZEPA Costa da Morte, espazo protexido da Rede Natura 2000, "foron os movementos de terra realizados nas balsas maiores, dislocando a auga almacenada para a balsa menor, que finalmente rebentou".
Galería inventariada
Esta balsa, engaden, "contaba cunha galería transversal que xa fora inventariada pola Xunta en 1998 e que, de feito, logo do anterior desastre producido en 2014 cando rebentou a maior das balsas, fora proposta polo Concello de Carballo como galería de drenaxe".
Ecoloxistas en Acción denuncia ademais "as falsidades da Xunta nos momentos iniciais", cando se informou "que a galería era descoñecida e que os movementos de terra non gardaban relación co acontecido".
