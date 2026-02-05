ACCIDENTE
Herido un menor en Baio al ser atropellado en la AC-552
Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cee
Un menor, de 12 años, resultó herido esta mañana en Baio (Zas) al ser atropellado cuando cruzaba la carretera AC-552, en un paso de peatones, para dirigirse al colegio.
El accidente se produjo a las 8.20 horas, en la Avenida da Coruña, a la altura de la panadería Caión. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar del accidente fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee.
Al parecer, el vehículo implicado le golpeó con el retrovisor, por lo que el niño cayó al suelo, sufriendo diversas heridas en un hombro y una pierna, aunque está previsto que le den el alta a lo largo del día de hoy.
Al lugar acudieron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
