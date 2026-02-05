Lalín acogerá la mayor base de helicópteros de Galicia para la lucha contra los incendios

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco, y por el alcalde de Lalín, José Crespo, visitó hoy las obras de la futura base de helicópteros para la lucha contra los incendios forestales que se está construyendo en el municipio. Durante la visita, destacó que esta instalación será la mayor de Galicia, entre las 14 bases aéreas actuales, y una de las más importantes de España.

La actuación supone una inversión de más de 3,2 millones de euros y permitirá albergar hasta seis helicópteros de manera simultánea, en caso de ser necesario. Las instalaciones contarán con todas las dependencias precisas para el operativo, incluyendo un edificio con planta sótano destinada a aparcamiento, una planta superior como estancia de brigadas y tripulaciones, con ocho habitaciones con baño, y una torre de control para emisoristas. La conselleira subrayó que se trata de unas infraestructuras diseñadas para garantizar las mejores condiciones de trabajo del personal de extinción.

En este contexto, Gómez remarcó que la defensa contra los incendios forestales es una prioridad para la Xunta, y avanzó que este mismo año se destinarán más de 9 millones de euros a la mejora de la red pública de bases aéreas. Además de la base de Lalín, está prevista la construcción de un nuevo aeródromo en Valga, así como la mejora y ampliación de las bases de Campiño (Pontevedra) y Antela (Sandiás).

Un momento de la visita al lugar donde se construye la futura base de helicópteros de lucha contra los incendios forestales / CEDIDA

La conselleira puso en valor que todas estas actuaciones permitirán reforzar los recursos disponibles en el territorio y ampliar la dotación de medios aéreos. En esta línea, el dispositivo de 2026 contará con dos nuevos aviones de carga en tierra, alcanzando un total de ocho, y dispondrá de 22 medios aéreos dependientes de la Consellería, que superarán los 30 al sumarse los del Gobierno central.

Mayor inversión en 2026

María José Gómez destacó que el Gobierno gallego continúa trabajando para consolidar un servicio público de prevención y defensa contra los incendios forestales de referencia nacional e internacional. En 2026, el presupuesto destinado a esta materia supera los 116 millones de euros, de los cuales 75,38 millones se dedicarán a prevención, lo que supone un incremento del 50 % respecto al año anterior, y 40,6 millones a extinción.

Asimismo, resaltó el nuevo convenio para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, firmado el pasado mes de diciembre con la empresa pública Seaga, al que ya se han adherido 131 ayuntamientos gallegos. Según explicó, se movilizarán 25 millones de euros anuales para apoyar a concellos y propietarios en estas tareas, contribuyendo así al cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de incendios.