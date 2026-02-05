Refuerzan la accesibilidad en la residencia As Dores de Lalín

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, confirma que la Xunta continuará con su apoyo a las reformas de mejora que se están realizando en la residencia de mayores As Dores, en Lalín, por un total de 250.000 € . Lo hizo durante una visita a este centro de iniciativa social, en el que la Administración autonómica pone a disposición de las familias de Lalín y comarca medio centenar de plazas sostenidas con fondos públicos.

Antón Acevedo señaló que la Xunta destinará 123.000 euros de la última convocatoria de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF a una segunda fase de los trabajos de mejora de este equipamiento. Esta inversión permitirá continuar con las obras de mejora de accesibilidad y de eficiencia energética para que las personas residentes ganen en comodidad, en especial aquellas con movilidad reducida.

Dicha subvención se suma a otra de aproximadamente 130.000 € concedida para la primera fase de los trabajos con la anterior orden de aportaciones del 0,7% del IRPF, por lo que en total la Xunta lleva invertidos más de 250.000 euros en esta intervención.

Estimulación cognitiva

Además, el director xeral señaló la importancia de los programas de estimulación cognitiva que se desarrollan en la residencia con el apoyo del Ejecutivo autonómico, los cuales repercuten muy positivamente en el bienestar físico y emocional de los residentes.

El director xeral también recalcó que el Gobierno gallego seguirá apoyando la mejora tanto de las infraestructuras como de la atención que se presta en la red de centros residenciales de la comunidad. Por otra parte, Antón Acevedo denunció que el Gobierno central, con la publicación del recurso este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), acaba de paralizar el Plan de Choque de la dependencia y de la discapacidad de la Xunta por un afán «puramente recaudatorio». Así, explicó que con las más de 12.500 homologaciones automáticas de la discapacidad realizadas por la Xunta el pasado año, el Ejecutivo central dejó de recibir 114 millones, «causando un importante dano a todos os gallegos», aportaba.