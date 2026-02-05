Mercadona contratará nuevo personal en seis concellos del área de Santiago para la campaña de verano
Las nuevas incorporaciones reciben formación específica, lo que permite desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa
Agencias
Mercadona inicia este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su equipo en Galicia para la campaña de verano e incorporar nuevo personal en centros de 29 localidades, incluidas seis del área de Santiago.
En concreto, según informa la compañía en un comunicado, la campaña se dirige a las tiendas ubicadas en los municipios de Nigrán, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Vigo, Tui, Marín y Pontevedra; Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Ribadeo y Foz; Xinzo de Limia, Verín, O Barco de Valdeorras y O Carballiño; Noia, Ribeira, Boiro, Cee, Ferrol, Narón, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Betanzos.
Las ofertas laborales están disponibles en su portal de empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través de la web. En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.
Las nuevas incorporaciones reciben formación específica, lo que permite desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa. Sobre la planificación horaria, la empresa entrega los horarios con antelación.
