Accidente laboral
Muere una persona mayor tras quedar atrapada por una máquina de pollos en Silleda
El suceso ocurrió en O Couto, Refoxos
Aunque se le pudo liberar, falleció in situ
Un hombre perdía la vida esta mañana tras quedar atrapado por una máquina en Silleda. Fue alrededor de las 11.00 horas de este jueves, cuando el 112 Galicia tuvo constancia de un accidente laboral en el lugar de O Couto, en la parroquia de Refoxos, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Según la información recibida, un hombre de avanzada edad había quedado atrapado por una máquina de pollos.
De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de la Guardia Civil y de la Policía Local de Silleda. Las personas que se encontraban en el lugar lograron liberar al afectado antes de la llegada de los servicios de emergencia, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: 'Onde imos, hotel que montan
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo
- Las lluvias récord provocan el mayor aumento de agua en los embalses en 40 años
- Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora