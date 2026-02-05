Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una persona mayor tras quedar atrapada por una máquina de pollos en Silleda

El suceso ocurrió en O Couto, Refoxos

Aunque se le pudo liberar, falleció in situ

Parroquia de Refoxos, en Silleda, donde perdió la vida un hombre de avanzada edad / Concello

Un hombre perdía la vida esta mañana tras quedar atrapado por una máquina en Silleda. Fue alrededor de las 11.00 horas de este jueves, cuando el 112 Galicia tuvo constancia de un accidente laboral en el lugar de O Couto, en la parroquia de Refoxos, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Según la información recibida, un hombre de avanzada edad había quedado atrapado por una máquina de pollos.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de la Guardia Civil y de la Policía Local de Silleda. Las personas que se encontraban en el lugar lograron liberar al afectado antes de la llegada de los servicios de emergencia, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

