DESTINO STARLIGHT
O sector astroturítico da Costa da Morte reforza a defensa dos ceos escuros
Creará un banco de voluntariado para coordinar as accións
A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, que preside Yolanda Díaz Romero, deseñou un programa de actividades que inclúe accións de sensibilización cidadá, educación ambiental e prevención, con especial atención á protección do ceo nocturno, á redución da contaminación lumínica e á preparación da poboación para a observación segura do eclipse, prevista nos 17 concellos do Destino Starlight.
Co obxectivo de mellorar a planificación, a asemblea xeral da asociación acordou crear un banco de voluntariado, no que se recollerá a dispoñibilidade das persoas asociadas, monitores Starlight e socios colaboradores, favorecendo unha mellor coordinación das accións no territorio. No encontro presentouse tamén en primicia a web da entidade: www.costadamortestarlight.wordpress.com.
A asociación conta cunha base social altamente representativa, xa que as persoas asociadas poden ter a condición de monitores Starlight (o 75% dos asociados) e socios colaboradores que aportan diversas olladas a prol dun desenvolvemento sostible do astroturismo no territorio.
A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte reafirma así o seu compromiso coa protección dos ceos escuros, a educación ambiental e o desenvolvemento dun astroturismo sostible e responsable na no xeodestino turístico.
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: 'Onde imos, hotel que montan
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- La laguna que solo emerge en inviernos muy lluviosos a media hora de Santiago
- La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo
- Las lluvias récord provocan el mayor aumento de agua en los embalses en 40 años