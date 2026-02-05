Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DESTINO STARLIGHT

O sector astroturítico da Costa da Morte reforza a defensa dos ceos escuros

Creará un banco de voluntariado para coordinar as accións

Directivos da Asociación de Astroturismo de Costa da Morte en Vimianzo.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte, que preside Yolanda Díaz Romero, deseñou un programa de actividades que inclúe accións de sensibilización cidadá, educación ambiental e prevención, con especial atención á protección do ceo nocturno, á redución da contaminación lumínica e á preparación da poboación para a observación segura do eclipse, prevista nos 17 concellos do Destino Starlight.

Co obxectivo de mellorar a planificación, a asemblea xeral da asociación acordou crear un banco de voluntariado, no que se recollerá a dispoñibilidade das persoas asociadas, monitores Starlight e socios colaboradores, favorecendo unha mellor coordinación das accións no territorio. No encontro presentouse tamén en primicia a web da entidade: www.costadamortestarlight.wordpress.com.

Asemblea da Asociación de Astroturismo celebrada en Vimianzo.

A asociación conta cunha base social altamente representativa, xa que as persoas asociadas poden ter a condición de monitores Starlight (o 75% dos asociados) e socios colaboradores que aportan diversas olladas a prol dun desenvolvemento sostible do astroturismo no territorio.

A Asociación de Astroturismo da Costa da Morte reafirma así o seu compromiso coa protección dos ceos escuros, a educación ambiental e o desenvolvemento dun astroturismo sostible e responsable na no xeodestino turístico.

