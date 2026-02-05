Conciencian al alumnado de Ames para velar por la ordenación del territorio

La Xunta promueve la conciencia sobre el territorio entre los alumnos del IESP de Ames bajo el lema 'Eu son inspect@r urbanístic@. coida do territorio. coida do teu'. Así, Victoria Núñez, directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), quiso sensibilizar y formar a los participantes sobre la importancia del medio ambiente y la ordenación del territorio.

Se trata de un convenio de colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para desarrollar el Proxecto Terra, y en el que la APLU ofrece a los estudiantes a oportunidad de aprender sobre la complejidad del territorio y el paisaje, así como sobre los instrumentos urbanísticos que regulan los usos permitidos en el mismo.

Labor de comprensión

Comprender estos aspectos es, a juicio de la responsable autonómica, fundamental para garantizar un uso responsable y sostenible del entorno, ahora y en el futuro.