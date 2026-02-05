Una senda verde y más bonos consuma entre las 15 aportaciones del BNG al Orzamento de Ames

El BNG de Ames formula quince medidas para el Orzamento 2026, que creen «plenamente asumibles» por parte del gobierno socialista.

En vivienda piden gravar los inmuebles vacíos; para la tercera edad, un plan municipal contra la soledad; duplicar la cuantía de los bonos consuma; un proyecto técnico de pabellón deportivo; espacios para los jóvenes; regularizar instalaciones municipales, como el gimnasio de A Telleira; compostaje comunitario; recuperación del Sar; senda verde en las vías entre Fraiz y A Moniña; y peticiones de las asociaciones del rural para redistribuir fondos y acondicionamiento de espacios comunitarios.

Para la portavoz Escarlata Pampín, «esta negociación enmárcase no propósito do BNG de seguir levando a cabo unha política útil e construtiva, centrada nas demandas e necesidades das amesás e dos amesáns», resalta la portavoz, Escarlata Pampín. «Na reunión de onte -en referencia al pasado miércoles- dende o BNG establecemos as premisas previas para comezar a negociación, con propostas en positivo e coa vontade de dialogar e chegar a acordos se son bos para Ames».

Vertebración

Además, la misma fuente destaca que «sendo o EDIL o programa de investimentos máis importante que vai desenvolver Ames nos vindeiros anos, consideramos que se debe priorizar a vertebración do municipio mediante a implantación dun sistema de transporte público e unha senda ciclable entre Bertamiráns e Milladoiro. Tamén reclamamos o transporte municipal que conecte os núcleos rurais» con las dos urbes mencionadas.