CULTURA
A regueifa dá o salto ao teatro en Carballo
Mañá estréase o espectáculo do Centro Dramático Galego e o FIOT
Territorio Regueifa, espectáculo coproducido polo Centro Dramático Galego xunto ao Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo e a compañía coruñesa Ainé, estrearase este venres, día 6 ás 21.00 horas, no Pazo da Cultura carballés, dentro da carteleira municipal que forma parte da Rede Galega de Teatros e Auditorios.
O primeiro encontro co público desta proposta escénica participativa, que combina teatro de proximidade, improvisación e retranca, chega finalmente ás táboas para poñer en valor esta xenuína manifestación da tradición cultural galega cos seus característicos desafíos dialécticos rimados e cheos de ironía.
O director do Centro Dramático Galego, Fran Núñez, ademais do director do espectáculo, José L. Prieto; o director do FIOT, Alberto Sueiro; o director de Ainé Producións, Álvaro Pérez; os intérpretes Manolo Maseda, Lupe Blanco e Josinho da Teixeira; a concelleira de Cultura, Maruxa Suárez; e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, participaron na presentación.
Música, teatro, improvisación e humor
José L. Prieto asegurou que "a peza é unha mestura de música, teatro, improvisación, humor e información”, e Lupe Blanco subiliñou que "tíñamos un sono: poder levar á regueifa aos teatros. Ver que avanzou cos tempos. Antes parecía que era cousa de vellos, e agora coa rapazada vese que está de moda, soa a moderno. Poder estrear este espectáculo aquí na nosa casa, na capital da regueifa, vai ser brutal. É un soño feito realidade: que tanta xente, e xente nova, estea agardando esta estrea".
Manolo Maseda avisou de que "o que vai pasar este venres no FIOT de Carballo vai ser pura maxia. Ímolo pasar moi ben", e Josinho da Teixeira subliñou que "a regueifa vai chegar onde nunca chegou".
Maruxa Suárez destacou que "imos ver e descubrir unha regueifa súper creativa, que loita pola igualdade". Subliñou ademais que a escola da regueifa de Carballo, con Lupe ao fronte, "é un espazo marabilloso, único, seguro, libre para expresarse, e que medra mes a mes con nova xente".
Pola súa banda, o alcalde, Daniel Pérez, deu as grazas ao FIOT "por este proxecto e por ese recoñecemento da Fundación Contemporánea. A regueifa é parte da nosa propia identidade. E cada vez está máis de actualidade, non podemos desde o Concello máis que intentar arroupar un espectáculo que arrisca e que ten estas características tan interesantes".
- Los trabajadores votan este miércoles si desconvocan la huelga de buses en Santiago
- ¿Qué se sabe de la borrasca Leonardo y como será su impacto en Galicia en las próximas horas?
- A Reixa, obrigada a trasladarse de novo: 'Onde imos, hotel que montan
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- La queja de un diputado de Lalín por el pulpo a la gallega del Parlamento Europeo: 'Es como llamarle gaita a una vuvuzela
- La explosión de Vista Alegre en Santiago fue provocada por una fuga voluntaria de dos bombonas de gas y encender un cigarrillo
- Las lluvias récord provocan el mayor aumento de agua en los embalses en 40 años
- Estudantes da USC pídenlle a Crujeiras a retirada de Luis Míguez da súa candidatura a reitora