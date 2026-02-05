La Festa do Queixo de Arzúa se alía con Estrella Galicia en pro de la gastronomía

La Festa do Queixo de Arzúa inicia una nueva etapa con la firma de un acuerdo de patrocinio con Estrella Galicia, un convenio histórico por ser el primero de esta envergadura con una entidad privada por su duración de tres años. Este acuerdo supone un importante impulso para la Festa do Queixo y se traduce en una apuesta clara por la calidad, la gastronomía y la experiencia del público, combinando la mejora de los espacios con una programación especializada de alto nivel, en la que destaca la aportación de material para la decoración del campo de la feria, contribuyendo a la puesta en valor del recinto y a la mejora de la imagen global de la fiesta. Además, habrá demostraciones prácticas de maridaje.

Programa completo

Así, en el ámbito gastronómico, el patrocinio se concreta en un completo programa de actividades centradas en la divulgación y en la excelencia del producto, con cuatro talleres y experiencias guiadas en torno al queso y la cerveza, que se estructuran en dos propuestas principales: Maridaxe de queixos e cervexas 1906, una experiencia en la que se explorarán las posibilidades de combinación entre distintos quesos y las cuatro cervezas de la familia 1906; y Mesmo queixo, diferente evolución, una actividad centrada en el proceso de afinado, que permitirá descubrir cómo un mismo queso puede ofrecer diferentes expresiones de sabor según su evolución.

Dos referentes

Este programa estará a cargo de dos figuras de referencia en el sector: José Luis Martín, afinador de quesos y responsable del proyecto Qava, en el que selecciona quesos de queserías de toda España y los hace evolucionar para ofrecer nuevos sabores, además de ser director del concurso Gourmet Quesos; y Carlos Ávila, técnico de cultura cervecera de Hijos de Rivera.

Según el Concello de Arzúa, con el regidor Xoán Xesús Carrril al frente, "esta alianza consolida a Festa do Queixo de Arzúa como un referente gastronómico a nivel galego e estatal, abrindo unha nova etapa de colaboración estable que aposta pola profesionalización, a divulgación e a excelencia do produto". En concreto, la exaltación quesera se prolongará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.