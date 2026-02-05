Sestayo ve las bases para un proyecto noiés «sólido y bien fundamentado»

La gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, se acaba de reunir con el alcalde de Noia, Francisco Pérez Caamaño, y técnicos para dar a conocer las conclusiones del estudio de viabilidad que evalúa las condiciones técnicas, económicas, urbanísticas y ambientales de la posible ampliación del parque empresarial local. Y afirmó que tras meses de trabajo, se dan las condiciones «para poder presentar un proyecto sólido y bien fundamentado».

A su vez, el mandatario local Francisco Pérez hacía hincapié en que «tenemos un firme compromiso con el desarrollo de Noia, y este solo es posible si ofrecemos a nuestras empresas el espacio necesario para crecer. Por eso, seguiremos avanzando con determinación. Lo principal es asegurar el futuro económico del municipio».

La gerente de SEA reconoció que «somos muy optimistas con este proyecto y lo abordamos con la prudencia propia de iniciativas de esta envergadura, ya que se trata de procesos complejos y no siempre lineales, en los que es necesario ir avanzando paso a paso». No obstante, incidió en el gran interés de SEA por esta zona, «porque creemos absolutamente en su potencial económico».

La misma fuente recordaba que la finalidad de la entidad que dirige es promover el asentamiento de nuevas empresas en Galicia, generando empleo y crecimiento económico, y subrayó que «esta zona necesita nuestro apoyo, ya que existe una gran demanda por parte del empresariado», valorando bien la implicación municipal.n