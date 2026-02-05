SOS de los empresarios y gobiernos de Valga, Dubra y Noia: "Temos necesidade de solo industrial"

La necesidad de ampliar los polígonos empresariales de municipios como Noia o Valga, o bien de crear nuevas áreas, caso de Dubra, ha movilizado a alcaldes y empresarios de estas tres localidades, que curiosamente optan por presentar sus requerimientos ante tres administraciones distintas.

En el caso de Val do Dubra, era el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, quien se desplazaba a Bembibre para manifestar que "a Deputación está disposta a apoiar a creación do polígono industrial coa execución dun novo acceso”, aseguraba, tras encargar a los técnicos la elaboración de un estudio de viabilidad técnica, al tiempo que valoraba las recientes expropiaciones municipales en el entorno de A Telleira como “unha inversión de futuro”: “Estamos a falar da adquisición de 90.000 metros cadrados para promover chan industrial, unha aposta clara para que as empresas que xa existen e as que queiran instalarse en Val do Dubra teñan aquí unha oportunidade real”, afirmaba.

Al respecto, y una vez que se tenga el espacio necesario comprometido (estará en la zona del campo de fútbol Baleato), habrá que decidir la forma y responsables del desarrollo de una infraestructura que lleva ya dos décadas y cinco alcaldes luchando por su puesta en marcha.

A pie de costa

Ya en Noia, su regidor Francisco Pérez acaba de entrevistarse con Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico, una sociedad mercantil estatal, participada, mayoritariamente, con un 83,44 %, por el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España, a través de Sepes, Entidad Estatal de Suelo, si bien en su accionariado también se integran la Xunta de Galicia, con un 14,91% y Abanca, como poseedora de un 1,65%. En este caso, las necesidades locales pasan por la ampliación de las infraestructuras para que se asienten empresas.

Y en tercer lugar, Valga. En este municipio pontevedrés también se les ha quedado pequeño el espacio para que se asienten nuevas empresas, por lo que los industriales locales se reunieron con el conselleiro de Emprego, José González; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde, José María Bello Maneiro, responsables de firmas tan potentes como Extrugasa, Exlabesa, ODL, Comercial Dialsea, Transportes Jamardo, Electricidade Devesa, Montaxes Eléctricas Víctor Castiñeiras, Grupo Barton, Carpintería Valdeza, Transportes Touceda, Galival Music, Solucións Metálicas Jamardo, Distribucións Alfonso Lema y Serrerías Rodríguez.

Nuevas infraestructuras

En este caso, el regidor manifestaba que "as obras da subestación eléctrica que subministrará a ese futuro parque están rematadas, polo que xa contamos con esa ferramenta fundamental” para que la ampliación de su suelo empresarial pueda llevarse a buen puerto. Además, “como consecuencia do plan de ampliación de Urovesa, as empresas situadas na zona do Carballiño tamén quedaron case sen terreos, polo que tamén é necesario dotalas de máis solo industrial”, recordaba el mandatario. La meta municipal pasa por que “as empresas estean a gusto aquí, sigan medrando en Valga e contratando aos nosos veciños. Se apostan por Valga, nós seguiremos apostando por elas”, si bien también se puso sobre la mesa la falta de personal cualificado, remitiendo el conselleiro a una futura reunión para explicarles los programas autonómicos creados para propiciar esta cobertura de puestos laborales.