Mejoras en la praza do Campo da Feira de Dubra y el acceso a la Pedra do Home con la Diputación

El pleno del Ayuntamiento de Val do Dubra celebró una sesión extraordinaria para aprobar, por unanimidad (3 votos del PSOE, 3 votos de Anova y 3 del PP), el Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2026, así como el Plan Complementario correspondiente al ejercicio 2026.

Dentro del POS+2026, la Administración local ejecutará un conjunto de actuaciones destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios básicos en diferentes parroquias del municipio. La primera de las actuaciones, con una inversión de 173.323,44 euros, contempla la mejora de viarios en el núcleo de Xermil, en San Román, e incluye también el remozado de la praza do Campo da Feira en Bembibre; la mejora del camino a la Pedra do Home en Portomouro; la limpieza de zanjas en el camino de As Cerqueiras, en Rebordelos (Arabexo); así como la limpieza de zanjas en la vía de la Cabada a Quintáns y en la zona de A Igrexa, en Paramos.

La segunda actuación, con un importe de 156.114,82 euros, permitirá la puesta al día del viario de la Fonte en Rebordelos (Arabexo), e incluye además la mejora del viario de las Cañotas-Cornes en Buxán y del acceso a Portomeiro.

Relevancia a pares

Dentro del Plan Complementario 2026 se aprobaron dos intervenciones de relevancia. Por una parte, la ejecución de aceras en Nariño (Niveiro), por el margen izquierdo, con una inversión de 217.416,04 euros. Por otra, la creación de una red de saneamiento en Erviñou, con un presupuesto de 200.041,69 euros.

Además de las actuaciones en infraestructuras, el pleno aprobó destinar 349.404,22 euros a gasto corriente, con el objetivo de reforzar servicios municipales esenciales, como el alumbrado público, la recogida de basura y el mantenimiento de los centros escolares; este importe sirve para paliar la subida de los costes que se llevan producido en estos servicios en los últimos años.