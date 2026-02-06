VERTIDO
Las analíticas descartan contaminación en las captaciones de agua de Malpica
El PSOE acusa a la Xunta de llevar "12 anos mirando para outro lado" en Monte Neme
Las analíticas realizadas por Sanidad descartan que las captaciones de agua de las traídas vecinales de Aviño (Malpica) se vieran afectadas por el vertido de aguas tras la ruptura de una balsa minera en el Monte Neme. «Confirmase que non hai contaminación», afirmó el alcalde, Eduardo Parga.
Por su parte, la Xunta espera de recibir en los próximos días los informes solicitados a la empresa adjudicataria de la restauración de la mina y a la dirección de la obra.
Críticas del PSOE
Desde el PSOE, la diputada Patricia Iglesias acusa a la Xunta de «non ter feito absolutamente nada» para exigir la restauración de la mina abandonada de Monte Neme «nin para garantir a seguridade».
Señaló que «levan 12 anos mirando para outro lado» desde el colapso de la balsa minera en 2014. Este suceso, añadió, «é a crónica dun accidente anunciado».
