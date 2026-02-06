Moción do PSOE amesán para que a Xunta renove o tellado con pingueiras do CEIP A Maía
Debatirase no pleno deste mes para esixir unha actuación urxente
Afirman que as filtracións afectan aos edificios de Infantil e Primaria
O PSOE de Ames vén de rexistrar unha moción para o seu debate no pleno de febreiro coa que se esixe á Xunta unha actuación urxente e definitiva na cuberta do CEIP A Maía, un centro educativo público construído no ano 1991 que atende na actualidade a máis de 470 alumnos e alumnas de Educación Infantil e Primaria.
O Grupo Municipal Socialista de Ames manifesta a súa vontade de que esta iniciativa se converta nunha declaración institucional, coa finalidade de amosar a unidade política da Corporación municipal na defensa dos intereses da comunidade educativa do CEIP A Maía.
Sen remodelacións
Así, lembran que o centro non foi obxecto de ningunha remodelación estrutural nin reforma integral dende a súa inauguración, hai máis de 35 anos en Ames, e que o esgotamento da vida útil da cuberta está a provocar numerosas filtracións de auga tanto no edificio de Infantil como no de Primaria.
