Fiscalía pide entre 6 y 3 años de cárcel para cuatro acusados de estafar con los test Covid desde Milladoiro
Emitieron al menos 511 certificados PCR pese a no contar con laboratorio, según el fiscal
También afrontarán penas por falsedad documental en dichos documentos
Cuatro integrantes de tres sociedades de ámbito sanitario domiciliadas por la firma Suevia en Milladoiro, Ames, están acusados de estafa y delito continuado falsedad documental en los test de coronavirus, por lo que el fiscal pedirá penas que oscilan entre los 6 y 3 años y 6 meses.
Las citadas clínicas carecían de autorización, infraestructura y capacidad para realizar análisis clínicos, y en concreto para efectuar analíticas de antígenos y PCR de coronavirus, por lo que la entidad Suevia Salud, S.L.U suscribió contratos con varios laboratorios externos. Sin embargo, cuando en los meses octubre, noviembre y diciembre de 2021 ya no contaban con dichos laboratorios externos contratados a los que derivar las tomas de muestras tomadas a los pacientes que acudían a las mismas, los encausados, "a sabiendas de su falsedad y guiados del ánimo de obtener un ilícito beneficio emitieron al menos 511 certificados PCR y sus correspondientes solicitudes de análisis de laboratorio", apunta el Ministerio Público.
Así las cínicas Suevia Salud se presentaban en el mercado y ante los clientes con una apariencia de legalidad mediante el uso de carteles informativos e insertando publicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales, afectando su actividad a un número elevado de personas
Solicitud de condenas
En cuanto a las penas, al principal acusado le piden 6 años de cárcel por delito continuado de estafa, más 50 euros de multa al día durante 6 meses por falsedad documental; 4 años y 4 meses a un segundo sujeto por igual ilícito, pero reduciendo la multa de la falsedad documental a 20 euros durante 6 meses; en tercer lugar, para una empleada solicitan 3 años y 6 meses, y 20 euros de multa durante seis meses, igual que para la cuarta encausada. Asimismo, tendrán que indemnizar a una veintena de sus usuarios, con cantidades que oscilan entre los 80 y 360 euros en concepto de responsabilidad civil.
