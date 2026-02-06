SERVIZOS
Boiro reforza a limpeza viaria cun vehículo de baldeos
O obxectivo é facilitar o labor dos operarios municipais
O Concello de Boiro vén de dotar ao servizo municipal de limpeza viaria dun vehículo adaptado para a realización de baldeos co obxectivo de mellorar o traballo manual que realizan os operarios municipais, especialmente no núcleo urbano.
Este vehículo foi adaptado cun sistema que permitirá intensificar as tarefas de baldeo nas rúas e no mobiliario urbano como bancos, maceteiros ou outros elementos ornamentais, garantindo unha limpeza máis profunda.
A incorporación deste vehículo "supón un reforzo ao servizo de limpeza viaria, facilitando as tarefas diarias dos operarios e prestando unha resposta máis rápida ás necesidades de limpeza, especialmente en momentos de maior afluencia de persoas", subliñan dende o goberno local.
