Voto de confianza al alcalde de Negreira para arreglar los ruinosos molinos de A Ponte Maceira

Los vecinos de A Ponte Maceira, en boca de los responsables de la AA VV San Brais, calificaban de «boísima» la predisposición del alcalde de Negreira para atajar el deterioro de los molinos de agua, uno de los cuales ya se ha derrumbado en parte. Para ello, se reúnen este sábado, a las 11.30 h., en la capilla, a la espera de que el Tambre no vuelva a alcanzar sus tejados, y termine por arramplar los elementos hidráulicos.

Según aportaba Carlos Berdullas, presidente de la entidad, «o que nos vai propor na reunión o alcalde Ángel Leis é que está a buscar por todos os medios posibles o xeito de amañar o tema». Y es que, hay que recordar, parte de la fachada de al menos uno de los históricos molinos sitos en la orilla barcalesa se caía en octubre del pasado año. El problema es que, aparte de requerir los permisos de Patrimonio (los elementos están en un entorno BIC), su titularidad es, a priori, privada o comunal, por lo que el Concello no podría actuar en ellos. «O rexedor leva falando con nós desde que pasou o tema», buscando además alternativas para reconstruirlos, remarcan.

Falta de encintado

La peligrosidad de las piedras sueltas y falta de encintado en estos elementos para moler grano lleva años en el candelero, pero el fuerte caudal del río precipitaba los hechos hace apenas unos meses. El ánimo de los lugareños estaba entonces, y sigue aún, por los suelos, no solo porque tienen que soportar el desembarco de buses con turistas «que chegan e aparcan onde queren, senón tamén os visitantes, que fan as súas necesidades onde lles cadra», lamentan desde la entidad vecinal de uno de los pueblos más bonitos, según una entidad estatal.

En cuanto al molino a medio derrumbar, recuerdan que "a principios dos anos noventa sí que botáronlle novos tellados a eses muíños, e daquela estaban en bo estado, pero quedou sen encintar o que está máis na beira do río», que es comunal, para uso de los residentes. En cuanto a la incidencia concreta, con la caída de parte del muro del molino, aseguran que nadie oyó nada, y tampoco achacan su desplome propiamente a la fuerza del agua, que tampoco es todavía muy abundante: «Caeu nun momento, porque estaban as pedras soltas, e o problema é que se ven unha boa enchenta, non vai quedar nada do mesmo», confirmaban los afectados.