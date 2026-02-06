Educación elige Ames para divulgar su programa escolar ante el eclipse de sol
Incluye la comprensión de fenómenos astronómicos y su divulgación entre la comunidad
También abarca la exploración humanística del fenómeno y un cuarto bloque dedicado a tecnología
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, presentó en el Colexio Agro do Muíño (Ames) el programa Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026. Está destinado a la divulgación científica por parte de la Xunta en los centros escolares con motivo del eclipse de sol que «outorgará a Galicia –y más concretamente, a la Costa da Morte– dunha situación privilexiada o próximo 12 de agosto», señaló.
En el caso del centro maiano, el titular del departamento autonómico aprovechó para conocer los proyectos que desarrolla el centro, con diferentes actividades vinculadas al eclipse y al sistema solar, que desarrolla alumnado de diferentes niveles (como maquetas del sistema solar, kits de iniciación a la electrónica, juegos de scratch táctil o actividades con protectores de suelo, entre otros).
Varias iniciativas
En lo que atañe a la programación, coordinada por el Centro de Innovación Educativa e Dixital, incluye 26 iniciativas diseñadas para acompañar a la comunidad educativa a lo largo del curso y están organizadas en cuatro bloques con un enfoque interdisciplinar. Esta estructura, abierta a la incorporación de nuevas propuestas de otras instituciones científicas y divulgativas, permite ofrecer propuestas adaptadas a las distintas etapas educativas, combinando acciones de observación y experimentación con actividades culturales y tecnológicas. Además, se busca impulsar las humanidades, cultura, arte, innovación y las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Los apartados
El primer bloque (Ciencia, observación e seguridade) de actividades se centra en la comprensión de los fenómenos astronómicos asociados a los eclipses y en la promoción de una observación segura.
El segundo (Educación, comunidade e territorio) concibe el eclipse como un proyecto educativo colectivo, que trasciende el aula y se extiende a la comunidad. Reúne iniciativas orientadas al profesorado, a los Polos Creativos, a las bibliotecas escolares y a la divulgación social.
El tercer bloque (Ciencia, arte e cultura) integra actividades que exploran el eclipse desde una perspectiva cultural, artística y humanística, mientras que el cuarto (STEM e innovación educativa) cuenta con cinco actividades que se centran en la tecnología, la modelización científica, la robótica y la exploración espacial, dirigidas principalmente a las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.
Participaron también el regidor, Blas García; la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el físico y catedrático de la USC, Jorge Mira, y el investigador del departamento de Física de partículas del IGFAE, Nestor Armesto.
- Ganadera en Melide e 'influencer' del rural: «A mi padre le decían: 'Qué pena que no sea un chaval para poder conducir el tractor'»
- Nueva subida del Tambre y reunión vecinal ante los desperfectos en los históricos molinos de A Ponte Maceira
- Rechazo del sector del transporte al preacuerdo con la patronal: ¿Qué pasa con la huelga en Santiago?
- Carlos Cuerpo sitúa a Galicia en la “ventana de oportunidad” del nuevo ciclo económico
- Así es el mural gallego que ha conquistado el mundo
- La laguna que solo emerge en inviernos muy lluviosos a media hora de Santiago
- Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal
- El mal tiempo en Santiago golpea al turismo: «Non van viaxar para estar metidos no hotel»