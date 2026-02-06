Sucesos
Una persona herida tras impactar su turismo contra una farola en Ames
Ocurrió en la avenida José Luis Azcárraga, confluencia con la rúa da Peregrina, esta mañana a las 08.30 horas
El percance provocó retenciones en el entorno del grupo educativo situado en esta parroquia de Ortoño
Un accidente provocó que una persona resultase herida tras colisionar su coche contra una farola esta mañana en la parroquia de Ortoño, Ames.
Fue un turismo el que se salió de vía, al filo de las 08.30 horas, impactando contra una luminaria emplazada en la avenida José Luis Azcárraga (en la confluencia con la rúa da Peregrina).
Al parecer, el suceso provocó retenciones en el entorno del grupo escolar. Acudieron los profesionales de Emerxencias del GES de Brión, Protección Civil de Ames, 061 y Policía Local.
