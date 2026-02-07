MEDIO RURAL
Os lobos matan seis becerros nos montes veciñais de Montecelos, en Vimianzo
A comunidade de propietarios pide á Xunta «medidas inmediatas» para controlar as lobadas
A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos (Vimianzo) manifesta a súa preocupación polos reiterados ataques do lobo ao gando na zona, e aseguran que «están a provocar importantes perdas económicas».
Nos últimos ataques rexistrados, o lobo matou un total de seis becerros pertencentes a vacas vienesas, dos cales só foi posible localizar os restos de dous, debido ás condicións do terreo e á dispersión provocada polos propios ataques.
«Esta situación dificulta enormemente o cumprimento dos prazos actuais establecidos pola Administración para a comunicación das baixas e a posterior tramitación das correspondentes compensacións», sinalan os directivos da comunidade.
Ampliación de prazos
Por todo isto, o colectivo de propietarios dos Montes Veciñais de Montecelos pide á Xunta que «se adopten medidas inmediatas e efectivas de control da manada de lobos que actúa na zona».
Solicitan ademais que se proceda á ampliación do prazo para comunicar as baixas por ataques do lobo, «axustándoo á realidade do monte e da gandaría extensiva».
Consideran «insostible que a protección da fauna salvaxe se faga a costa do abandono do gando e da ruína das explotacións, e reclamamos unha actuación decidida por parte da Administración».
Autorización dunha batida
Neste contexto, a comunidade de montes esixe que se valore de maneira urxente a autorización dunha batida controlada, como medida necesaria e proporcional ante a reiteración dos ataques, a magnitude das perdas e a falta de respostas eficaces ata o momento. A inacción institucional, engaden, só «contribúe a agravar o conflito e a xerar un clima de indefensión».
Los propietarios de los montes vecinales de Montecelos advierten además de que «non se pode seguir trasladando toda a responsabilidade aos gandeiros, e reclamamos solucións reais, inmediatas e adaptadas ao territorio».
