Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos en SantiagoA ReixaInundacionesElecciones USC
instagram

MEDIO RURAL

Os lobos matan seis becerros nos montes veciñais de Montecelos, en Vimianzo

A comunidade de propietarios pide á Xunta «medidas inmediatas» para controlar as lobadas

Un dos seis becerros que os lobos mataron nas últimas semanas en Vimianzo.

Un dos seis becerros que os lobos mataron nas últimas semanas en Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Montecelos (Vimianzo) manifesta a súa preocupación polos reiterados ataques do lobo ao gando na zona, e aseguran que «están a provocar importantes perdas económicas».

Nos últimos ataques rexistrados, o lobo matou un total de seis becerros pertencentes a vacas vienesas, dos cales só foi posible localizar os restos de dous, debido ás condicións do terreo e á dispersión provocada polos propios ataques.

Resto dun dos becerros atacados polos lobos en Vimianzo.

Resto dun dos becerros atacados polos lobos en Vimianzo. / Cedida

«Esta situación dificulta enormemente o cumprimento dos prazos actuais establecidos pola Administración para a comunicación das baixas e a posterior tramitación das correspondentes compensacións», sinalan os directivos da comunidade.

Ampliación de prazos

Por todo isto, o colectivo de propietarios dos Montes Veciñais de Montecelos pide á Xunta que «se adopten medidas inmediatas e efectivas de control da manada de lobos que actúa na zona».

Solicitan ademais que se proceda á ampliación do prazo para comunicar as baixas por ataques do lobo, «axustándoo á realidade do monte e da gandaría extensiva».

Consideran «insostible que a protección da fauna salvaxe se faga a costa do abandono do gando e da ruína das explotacións, e reclamamos unha actuación decidida por parte da Administración».

Autorización dunha batida

Neste contexto, a comunidade de montes esixe que se valore de maneira urxente a autorización dunha batida controlada, como medida necesaria e proporcional ante a reiteración dos ataques, a magnitude das perdas e a falta de respostas eficaces ata o momento. A inacción institucional, engaden, só «contribúe a agravar o conflito e a xerar un clima de indefensión».

Noticias relacionadas y más

Los propietarios de los montes vecinales de Montecelos advierten además de que «non se pode seguir trasladando toda a responsabilidade aos gandeiros, e reclamamos solucións reais, inmediatas e adaptadas ao territorio».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents