Nacional
El PP lleva al Congreso de los Diputados las deficiencias en la humanización de Milladoiro
La portavoz local Oliva Agra afirma que no se le ha informado, y que se recibió la obra pese a los fallos que ya trasladó a sus parlamentarios
Citan desde las marquesinas hasta los semáforos inoperativos, el carril bici sin señalizar o la falta de una rotonda al polígono ya aprobada
El PP lleva al Congreso la humanización de Milladoiro «tras non obter resposta do goberno municipal ás solicitudes de información sobre a execución e recepción da obra», apunta la portavoz del PP de Ames, Oliva Agra. Además, incide en que la intervención se recibió en diciembre pese a las deficiencias, para las que exige soluciones y plazos.
Entre los fallos, citan «marquesiñas con problemas de accesibilidade, semáforos fóra de servizo, deficiencias no acabado das beirarrúas, carril bici sen sinalizar e ocupado por vehículos, problemas pola localización de contedores e sinalización deficiente», sin olvidar que la rotonda que irá al polígono «nin conta con calendario».
Diputados movilizados
Para ello, los populares cuentan con sus parlamentarios por la provincia de A Coruña Marta González, Miguel Tellado, Tristana Moralejo y Álvaro Pérez que, «xunto co deputado Héctor Palencia, membro da Comisión de Transportes do Congreso, rexistraron preguntas dirixidas ao Goberno nas que solicitan aclaracións sobre os controis técnicos realizados durante a obra, a responsabilidade na recepción dos traballos e a posible apertura de expedientes á empresa adxudicataria ou á dirección facultativa», terminan desde la oposición de Ames.
