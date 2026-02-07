Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP lleva al Congreso de los Diputados las deficiencias en la humanización de Milladoiro

La portavoz local Oliva Agra afirma que no se le ha informado, y que se recibió la obra pese a los fallos que ya trasladó a sus parlamentarios

Citan desde las marquesinas hasta los semáforos inoperativos, el carril bici sin señalizar o la falta de una rotonda al polígono ya aprobada

Oliva Agra, izquierda, con la diputada Marta González en O Milladoiro

Oliva Agra, izquierda, con la diputada Marta González en O Milladoiro / PP

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El PP lleva al Congreso la humanización de Milladoiro «tras non obter resposta do goberno municipal ás solicitudes de información sobre a execución e recepción da obra», apunta la portavoz del PP de Ames, Oliva Agra. Además, incide en que la intervención se recibió en diciembre pese a las deficiencias, para las que exige soluciones y plazos.

Entre los fallos, citan «marquesiñas con problemas de accesibilidade, semáforos fóra de servizo, deficiencias no acabado das beirarrúas, carril bici sen sinalizar e ocupado por vehículos, problemas pola localización de contedores e sinalización deficiente», sin olvidar que la rotonda que irá al polígono «nin conta con calendario».

Diputados movilizados

Para ello, los populares cuentan con sus parlamentarios por la provincia de A Coruña Marta González, Miguel Tellado, Tristana Moralejo y Álvaro Pérez que, «xunto co deputado Héctor Palencia, membro da Comisión de Transportes do Congreso, rexistraron preguntas dirixidas ao Goberno nas que solicitan aclaracións sobre os controis técnicos realizados durante a obra, a responsabilidade na recepción dos traballos e a posible apertura de expedientes á empresa adxudicataria ou á dirección facultativa», terminan desde la oposición de Ames.

