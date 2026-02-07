Premio Nuevas Librerías para Bandini de Ames en el congreso nacional del sector

La Libraría Bandini de Bertamiráns (Ames) acaba de recibir el Premio Nuevas Librerías 2026, concedido en el marco del 26 Congreso de Librarías celebrado en Valencia. "Trátase dun recoñecemento nacional que sitúa a este proxecto galego como referente do pequeno comercio dedicado á venda do libro e a dinamización cultural", apuntan dende a organización.

Así, a apenas diez kilómetros de la capital de Galicia, Bandini funciona, según sus responsables, como enclave "no que mercar literatura, pero tamén como núcleo de encontro e intercambio entre poetas, narradores e lectores", destacan. El artífice de esta iniciativa local, Óscar Porral Vicente es, además, vicepresidente de la Federación de Librarías de Galicia, y junto con Sara Carballo, "cumpren cunha labor fundamental no sector: a prescrición literaria e a facilitación de espazos para a creación cultural e a práctica artística".

Reconocimientos

La librería, que también cuenta con el Premio Comercio, ha llevado a buen puerto recientemente la creación de la editorial Bandini, cuyos frutos verán la luz en la próxima primavera de 2026. Entre la diversidad de propuestas que ofrece el establecimiento, incluye clubs de narrativa y poesía, clubs de lectura silenciosa o clubs de lectura terapéutica. Además, Bandini organiza conversaciones con autores de la zona como Jorge Carrión, Lucía Solla Sobral o Javier Peña.

El Premio Nuevas Librerías reconoce así la labor de un espacio dedicado a la promoción de la lectura, el fomento de la cultura local y la “resistencia diante da homoxeneización cultural”, en palabras del fundador, Óscar Porral Vicente.