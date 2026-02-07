El titular de un negocio en Carballo estafa a un banco y se enfrenta a 3 años de cárcel

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el martes, día 10, el juicio contra el responsable de una farmacia-veterinaria, con sedes en Carballo y Arteixo, acusado de un delito de estafa a la entidad Abanca.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de 3 años de prisión y una multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros. Además, deberá indemnizar a la entidad financiera con 94.962,88 euros, más intereses.

Operaciones en fin de semana

Los hechos sucedieron entre los días 19 y 20 de septiembre de 2020 (sábado y domingo), cuando el acusado, "aprovechando que era fin de semana" procedió a realizar devoluciones de operaciones de ventas con clientes cobradas a través del TPV, siendo "conocedor de que no disponía de saldo positivo" para hacer frente a los importes devueltos, según la Fiscalía.

En total, realizó 1.203 operaciones, de ellas 1.124 el sábado 19 por importe de 89.759,98 euros, y 79 el día 20 por valor de 5.453,77 euros. Ninguna de ellas superaba en su importe los 400 €.

Abanca ha tenido que responder por el total de las devoluciones (95.033,75 €) al no disponer el acusado de saldo en su cuenta (únicamente contaba con 70,87 euros).