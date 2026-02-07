Voluntariado de Afundación retira 25.000 pélets y 1.500 bastoncillos en Baldaio y Razo

Más de 1.500 bastoncillos de los oídos y unos 250.000 pélets son los datos más significativos de la acción de limpieza de basura marina en las playas del Espacio Natural de Baldaio-Razo, en Carballo. Las personas voluntarias convocadas por Afundación, en el marco del plan Plancton, retiraron más de 75 quilos de residuos.

Los voluntarios recogieron más de 1.500 bastoncillos. / Cedida

Además de la laboriosa recogida de los pélets y bastoncillos, se contabilizaron 300 tapones, 25 mecheros, más de 60 botellas plásticas, o 25 envases de vidrio. También retiraron del arenal medicinas, envases de cremas y cosméticos, cartuchos de caza, aerosoles o restos de envases, bolsas y envoltorios, y otra serie de objetos de origen desconocido y de difícil identificación a causa de su deterioro o fragmentación.

Envases de vidrio recogidos por los voluntarios en la costa de Carballo. / Cedida

El voluntariado localizó asimismo restos de aparejos y utensilios relacionados con la actividad pesquera, entre ellos más de 1.000 trozos de espumas sintéticas, 82 palillos de batea y cabos, cuerdas, sedales o nasas, entre otros.

Tras los trabajos de clasificación y pesada, la balanza reflejó más de 75 kilos de residuos, la mayoría –56– objetos plásticos, 7 de vidrio, 1 de metal y 11 kilos de distintos materiales. Esta es la quinta actuación del voluntariado de Afundación en este enclave protegido, del que ya consiguieron retirar casi 1.400 kilos de basura marina.

Espacio de gran valor ecológico

El humedal de Baldaio es un espacio natural protegido de gran valor ecológico perteneciente a Red Natura 2000, declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), un enclave de interés en el que crían especies amenazadas como el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus).

Según datos oficiales de 2025, únicamente quedan en Galicia 86 parejas de esta pequeña ave limícola que suele anidar en diferentes playas y sistemas dunares costeros de la comunidad entre los meses de marzo y julio.

Seis ediciones de Plancton

Tras esta nueva actuación de voluntariado, son ya casi 148 las toneladas de residuos retiradas de diferentes enclaves repartidos a lo largo de toda la costa gallega en el ámbito de este Plan de Conservación Territorial, que extiende sus actividades durante todo el año.

Un proyecto que forma parte del compromiso de Abanca y su Obra Social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con los ODS13 Acción por el clima, ODS14 Vida submarina y ODS17 Alianzas para lograr objetivos.

Afundación procura a través de Plancton llamar la atención sobre la necesidad de cambiar y mejorar muchos de nuestros hábitos de comportamiento en el medio, para asegurar el uso y disfrute de los recursos a las generaciones del futuro.