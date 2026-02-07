Mejora de rúas y vías: ejes de los planes de obra millonarios para Xallas y Ordes

Sigue la batería de plenos para aprobar planes de obras provinciales, millonarios en la capital xalleira (1,2 millones) y ordense (1,1).

Comenzando por Santa Comba, el PSOE sacó adelante, con la abstención del PP, 725.193 euros para treinta proyectos de obras en los que se primará el aglomerado por su durabilidad, reservando otros 481.945 euros para gasto corriente y facturas. Así, en Castriz se actuará en la carretera de Boimente y una primera fase de actuaciones en Padreiro y Frieiro, más obras en los núcleos de Recarei, Abeleiras, Grixoa de Esternande (2), San Salvador (2). Están previstas otras dos actuaciones en As Figueiras, parroquia de Bazar, y la renovación do firme en Cubelo, Camiño da Ponte, accesos en Ventosa y Cerdeiras, y en la calle Ferradura.

Distintas parroquias

Para Alón reservan actuaciones en O Couto, Esmorode y Alón, al tiempo que en Fontecada se aglomerarán las inmediaciones del campo de la fiesta de San Martiño. En Cícere se remozará el firme en la aldea de Rebordelos y la primera fase en la de Mallón. Santa Sabiña tendrá intervenciones en Varilongo y Os Fornos, asfaltando la Costa de San Bartolomé. Por último, constan mejoras en el camino interior en Vilar de Céltigos y otros, en San Cristobo y en Arán, todos con aglomerado. El Plan complementario (517.044 euros) integra la pavimentación de Vilar de Arriba, A Pereira (43.730,30 €); creación de un parque infantil en Castriz y otro en Bazar (30.500 €); primera fase de aglomerado de Cícere (34.146,32 €); renovación integral del firme en Amarelle (57.106,45 €); y mejora de la pavimentación con aglomerado entre A Pereira y Almozara (110.923 €).

Abstención de la oposición

Y en Ordes, el PP aprobó con su mayoría, y la abstención de la oposición, un Plan de Obras e Servizos que, con la Diputación, incluye 1.146.141 euros, de los cuales 300.000 se destinarán a sufragar gasto corriente. Entre las actuaciones, el regidor José Luis Martínez destacó la humanización y accesibilidad de las rúas Entreparques, de A Fonte y Ramón Ferreiro, así como el arreglo del firme en la calle principal de la zona de Reboredo hasta su confluencia con la N-550, incluyendo pluviales, y abarcando también una pista interior del núcleo. Se destinan 261.641 euros, 5.183.05 de fondos propios.

El segundo proyecto valorado en 619.933 € (29.809 € del Concello) incluye múltiples actuaciones de mejora del firme, accesibilidad y señalización en las rúas Campeiras y su travesía, Reverencia, Campomaior, Muíño, Feira, Compostela, Canteira, Mercado, Ramón Ferreiro, Juanjo Liñares, Viriato Lamas, Piñeiro, Freixo, Arcai, Pascual Veiga, Mestre Nicolás do Río Castelo, Manuel Murguía, Eduardo Pondal, Curros Enríquez y Alexandre Bóveda. Pero también en las travesías de O Regueiro, Quintáns, Ceidón y Campeiras, y en O Casal. Por último, se completará la plaza situada en las inmediaciones del Museo do Traxe.

Complementario

Y para el plan complementario y adicional, reservan la pavimentación de la rúa Roberto Forján y otros (341.810,44 €); la primera fase de la mejora de Fraga da Galiña (286.921,70 €); y el acceso al núcleo de Ludiño, interiores y otros (371.156 euros).