Arranca la Carpa do Cocido para abrir boca al día grande de Lalín con filloas de Lestedo

El alcalde de Lalín, José Crespo, inauguraba este sábado la gran Carpa do Cocido, arropado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro que, por supuesto, trajo bajo el brazo uno de los productos estrella de su municipio: la filloa de Lestedo. Y todo ello entre decenas de puestos de comerciantes para abrir boca al día grande, este domingo, con la Encomenda do Cocido a las 10.30 horas; pregón con Diego Rivas a las 12.45 horas y posterior desfile del Entroido.

Así, y después de recorrer todos los puestos de la carpa –una gran infraestructura ya institucionalizadacon capacidad para más de 50 estands–, se ponía en marcha un showcooking con filloas de Lestedo, a cargo del chef lalinense Álex Iglesias y, como no, una filloeira boqueixanesa, «froito do irmandamento entre a Feira do Cocido de Lalín e a Festa da Filloa de Lestedo, que terá continuidade dentro dunhas semanas», aportaban desde el Concello de Lalín.

Continuidad en Boqueixón

Y es que este acto fraternal tendrá recorrido de vuelta, ya que el citado chef protagonizará un showcookin sobre el Cocido de Lalín, el domingo 15, 12.30 horas en el local social de Lestedo con entrada gratuita. Y, a mayores el domingo 22, la 48 Festa da Filloa de Lestedo ofrecerá un Cocido da Filloa.

Continuando en la capital de Deza, hoy domingo, y aparte de disfrutar de las palabras de uno de los facultativos más conocidos del mundo, Diego Rivas, y la imposición de capas a los nuevos comendadores, 16 colectivos desfilarán al más puro estilo carnavalesco junto a la cerda Lalaina.

Finalmente, y a partir d elas 17.00 horas, se sucederán las actuaciones de la Charanga Km. Cero por las calles de la villa y a las 18.30 habrá sendas galas de la Charanga Ardores y la Orquesta Tequila na Praza da Igrexa.