El colegio Barrié de Santa Comba estrenará tejado y aislamiento el próximo verano

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó el Colexio Plurilingüe Barrié de la Maza, en Santa Comba, para supervisar las obras de rehabilitación integral, en las que la Xunta destina 1,3 millones para cambiar el tejado y mejorar la eficiencia energética, con remate previsto en verano.

Durante la visita, el conselleiro destacó que la Xunta lleva invertidos más de 210 millones en la rehabilitación, conservación y mejora de los centros de enseñanza a través del Plan de nova arquitectura pedagóxica. «Falamos de obras de eficiencia enerxética, como cambios de cuberta, canlóns e fiestras, illamento de fachadas, así como de reparacións e intervencións de diferentes envergaduras, que contribúen a mellorar o día a día dos centros», explicó.

Papel municipal

Además, animó a los concellos para que cumplan con el mantenimiento de estas infraestructuras educativas. El conselleiro también subrayó que «necesitamos que o Ministerio comprometa fondos que nos permitan intensificar o volume de obras no parque público de instalacións educativas, que só en Galicia ten arredor de 1.600 edificios cunha elevada idade media», incidía en la capital xalleira.

E instó, una vez más, al Gobierno estatal a reducir al un tipo reducido del 10% el IVA de las obras de construcción, reforma o rehabilitación de centros públicos de educación, al estar relacionados con un servicio básico. «Tanto esta redución como a habilitación do devandito plan estatal son cuestións aprobadas no Parlamento de Galicia e que nos permitirían avanzar aínda máis na remodelación dos centros de ensino», aseguraba Rodríguez.