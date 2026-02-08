SUCESO
Buscan a un vecino de Carballo que está desaparecido desde el viernes
Sus familiares solicitan la colaboración ciudadana
Carballo
En Carballo solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizar a Jesús Pombo, un vecino de Rus de 49 años, que se encuentra en paradero desconocido desde el viernes.
Al parecer, el último contacto con su familia se produjo a última hora del pasado viernes. Por la tarde, una vecina asegura haberlo visto en la zona de A Ponte de la capital carballesa.
El desaparecido, al que sus allegados conocen como Suso, mide 1,88 metros de altura. Quienes puedan aportar alguna pista pueden contactar con las fuerzas de seguridad.
